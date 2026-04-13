15:21, 13 апреля 2026Экономика

В Кремле рассказали о росте товарооборота России и Индонезии

Песков: Товарооборот России и Индонезии вырос на 12 %
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российско-индонезийские переговоры на высшем уровне пройдут с участием делегаций двух стран, а затем главы государств продолжат их в формате рабочего обеда. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует «Интерфакс».

Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Москву в понедельник. Как отметил Песков, у Владимира Путина хорошие и личные, и деловые отношения с индонезийским коллегой; лидеры часто встречаются, а в целом страны сотрудничают «достаточно интенсивно». «Свыше 12 процентов — это рост объема товарооборота», — указал представитель Кремля, говоря о взаимодействии Москвы и Джакарты.

Агентство, перечисляя российских участников встречи, упомянуло, что в ней в том числе примут участие председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минэнерго Сергей Цивилев.

Ранее в кабмине Индонезии заявили, что Субианто собирается обсудить с Путиным поставки российской нефти, к которым в последнее время на фоне ситуации на Ближнем Востоке проявляют интерес многие страны Азии.

    Последние новости

    Кремль отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    Стало известно о предупреждениях о БПЛА в Эстонии

    Водители мототакси избили туристов в Таиланде и попали на видео

    Назван ключевой источник террористической опасности на Черном море

    В России оценили планы Украины перехватывать «Орешник» в космосе

    Продюсер назвал дату возвращения Пугачевой в Россию

    Российские войска ликвидировали украинского подполковника-националиста

    Названа незаметно ухудшающая осанку привычка

    Иран выступил с серьезным предупреждением

    Адвоката и юриста обвинили в хищении 41 миллиона рублей у известного российского блогера

    Все новости
