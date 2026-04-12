21:00, 12 апреля 2026

Президент Индонезии обсудит с Путиным поставки нефти

Александра Качан (Редактор)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент Индонезии Прабово Субианто собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным поставки нефти на предстоящих переговорах. Об этом заявил секретариат правительства Индонезии в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Встреча пройдет в Москве в понедельник, 13 апреля. В ее рамках президенты обсудят ряд стратегических вопросов, в том числе энергетическую безопасность, предложение сотрудничества и обеспечение стабильных национальных поставок энергии, включая нефть. Субианто также надеется затронуть вопрос геополитики и позиции Индонезии в «поддержании стабильности и мира в мире».

Отмечается, что Субианто уже вылетел в столицу. Его сопровождают министр иностранных дел Сугионо, министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия и государственный секретарь кабинета Тедди Индра Виджая.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке, а также ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде.

    Последние новости

    Закрылись избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии

    В Финляндии испугались войны с Россией из-за Украины

    Президент Индонезии обсудит с Путиным поставки нефти

    Российские ватерполисты сыграют с украинцами на Кубке мира

    В Иране заявили об остановке двух эсминцев США

    Водохранилище в Дагестане обезопасили от прорыва дамбы

    Украинские войска ударили по Херсонской области во время перемирия

    Ребенку оторвало пальцы из-за взрыва петарды в Подмосковье

    В России ответили на вопрос об ожидающихся от Украины шагах

    Явка на голосование в Венгрии побила рекорд

    Все новости
