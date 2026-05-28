09:02, 28 мая 2026Экономика

Названа доля совмещающих работу и подработку россиян

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Более пятой части россиян совмещают работу и подработку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками компании «Консоль».

В исследовании приняли участие в общей сложности более 1,2 тысячи совершеннолетних граждан. По итогам опроса выяснилось, что 21 процент респондентов подрабатывают при наличии основного места работы.

Из них восемь процентов совмещают работу в найме и самозанятость. Остальные 13 процентов берут подработки в других компаниях, пояснили эксперты. Среди тех, кто совмещает несколько форматов занятости, почти половина (46 процентов) отметили, что занимаются дополнительной работой на основном месте труда.

В настоящее время работает по найму 37 процентов опрошенных. Исключительно по самозанятости трудятся 33 процента респондентов. Еще 8 процентов участников исследования признались, что занимаются фрилансом без официального статуса.

Ранее о росте спроса россиян на совмещение работы и подработки заявила HR-менеджер сервиса для автоматизации работы с фрилансерами Solar Staff Мария Агапова. В ближайшие годы этот тренд, ожидает аналитик, будет только усиливаться на фоне расцвета неполной занятости и замедления темпов роста зарплат. С учетом возросших рисков, пояснила она, брать подработку вместо смены профессии стало для многих граждан оптимальной стратегией.

