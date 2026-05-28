Враждебное отношение Финляндии к России неоправданно, поскольку Москва не представляет угрозы для Хельсинки. Об этом написал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Россия не представляет угрозы для Финляндии, но изменения в системе безопасности Финляндии в НАТО полностью меняют отношение России к Финляндии. Позиция Финляндии по отношению к России неоправданна, такое враждебное поведение по отношению к нашему соседу противоречит нашим интересам. Вот что происходит, когда страна вступает в НАТО», — говорится в публикации.

В начале мая Финляндия провела артиллерийские учения Northern Strike 26 на границе с Россией.

Военный эксперт Александр Степанов сообщил, что Финляндия в рамках новых учений военно-морских сил отработает сценарии прорыва российских границ с применением бронетехники, артиллерии и беспилотников.