10:12, 28 мая 2026Мир

Финляндию раскритиковали из-за учений у границ России

Мема: Враждебное отношение Финляндии к России неоправданно
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Irina Sen / Shutterstock / Fotodom

Враждебное отношение Финляндии к России неоправданно, поскольку Москва не представляет угрозы для Хельсинки. Об этом написал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Россия не представляет угрозы для Финляндии, но изменения в системе безопасности Финляндии в НАТО полностью меняют отношение России к Финляндии. Позиция Финляндии по отношению к России неоправданна, такое враждебное поведение по отношению к нашему соседу противоречит нашим интересам. Вот что происходит, когда страна вступает в НАТО», — говорится в публикации.

В начале мая Финляндия провела артиллерийские учения Northern Strike 26 на границе с Россией.

Военный эксперт Александр Степанов сообщил, что Финляндия в рамках новых учений военно-морских сил отработает сценарии прорыва российских границ с применением бронетехники, артиллерии и беспилотников.

