Страна НАТО начала военные учения на границе с Россией

Финляндия начала артиллерийские учения Northern Strike 26 на границе с Россией

На территории Финляндии начались артиллерийские учения Northern Strike 26, проходящие на границе с Россией. Об этом заявили в финских сухопутных силах, сообщает ТАСС.

По данным финских военных, учения будут проводиться на полигоне «Вуосанка», который находится в 70 километрах от карельского участка границы с РФ в муниципалитете Кухмо.

Уточняется, что в учениях примут участие 640 военнослужащих, которые будут отрабатывать артиллерийские, минометные и тактические боевые стрельбы. Они продлятся до 12 мая и станут частью серии маневров, которые проходят в Финляндии в апреле-мае с участием США, Великобритании, Франции, Италии, Норвегии, Венгрии, Польши, Эстонии, Литвы.

Ранее в МИД России заявили, что страны НАТО отрабатывают все возможные сценарии изоляции Калининградской области. Отмечается, что попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе страны НАТО и ЕС заметно активизировали еще после начала конфликта на Украине.