Силы НАТО отработали сценарии изоляции Калининградской области

МИД РФ: НАТО отрабатывает сценарии изоляции Калининградской области

Страны НАТО отрабатывают все возможные сценарии изоляции Калининградской области. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Артем Булатов.

Булатов отметил, что отработка происходит в ходе военных учений.

Попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе страны НАТО и Европейский союз (ЕС) заметно активизировали еще после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Предприняли [НАТО и ЕС] ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России и Запада», — пояснил Булатов.

Ранее же Россия пригрозила решительным ответом на любые попытки стран НАТО и ЕС взять Калининград в блокаду.