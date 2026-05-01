02:04, 1 мая 2026

Россия пригрозила ответом на попытки ввести блокаду Калининграда

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Россия серьезно относится к заявлениям в странах НАТО и Европейского союза (ЕС) о возможной блокаде Калининградской области. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

Он подчеркнул, что Москва даст решительный ответ на любые подобные попытки. Дипломат отметил, что авторы таких «самоубийственных» идей недооценивают масштаб возможных военно-политических рисков для собственных стран. Собеседник агентства напомнил, что в этом вопросе важным сигналом для стран НАТО и ЕС стало озвученное российским президентом РФ Владимиром Путиным предупреждение о «невиданной до этого момента эскалации конфликта» в случае попыток блокады Калининградской области.

Ранее Владимир Путин заявил, что при создании угроз Калининградской области Россия будет их уничтожать.
«Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать», — сказал Путин.

