15:19, 19 декабря 2025Россия

Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

При создании угроз Калининградской области Россия будет их уничтожать. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Глава государства также отметил, что подобные угрозы Калининграду будут чреваты крупномасштабным конфликтом.

«Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать», — сказал Путин.

Ранее российский военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что война между Россией и Евросоюзом (ЕС) могла бы начаться из-за Калининграда. По словам Дандыкина, если страны ЕС начнут блокаду Калининградской области, Россия будет вынуждена ответить на эту агрессию. Военный эксперт подчеркнул, что с инициативой блокировать доступ к этому российскому региону выступали Польша и страны Балтии.

