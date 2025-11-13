Военный эксперт Дандыкин: Война России и ЕС могла бы начаться из-за Калининграда

Война между Россией и Евросоюзом (ЕС) могла бы начаться из-за Калининграда. Возможный повод для начала военных действий назвал российский военный эксперт Василий Дандыкин, его слова приводит «Ридус».

По словам Дандыкина, если страны ЕС начнут блокаду Калининградской области, Россия будет вынуждена ответить на эту агрессию. Военный эксперт подчеркнул, что с инициативой блокировать доступ к этому российскому региону выступали Польша и страны Балтии.

Россия не хочет ни с кем воевать. Но мы будем вынуждены начать боевые действия, если Калининградская область окажется в полной блокаде Василий Дандыкин

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что грядущий конфликт России и ЕС становится все более очевидным. В ответ на это заявление российский военкор Александр Коц предложил Вучичу либо надеть трусы, либо снять крестик.