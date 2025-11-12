Россия
Вучичу предложили надеть трусы или снять крестик после слов о России и Европе

Военкор Коц: Стремящаяся в Европу Сербия будет вынуждена выступить против России
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

Одновременно заявляющему о стремлении Сербии в Евросоюз (ЕС), об очевидности грядущей войны Европы и России и о необходимости для Белграда защищать свою свободу Александру Вучичу следует определиться. Об этом порассуждал в Telegram российский военкор Александр Коц.

По словам Коца, в случае конфликта ЕС и России стремящаяся в Европу Сербия будет юридически вынуждена также выступить против Москвы. Он отметил, что фактически Вучич уже выступает против РФ, так как увеличивает поставку снарядов Европе, а те, в свою очередь, направляются против России.

«Тут надо либо крестик снять, либо трусы надеть», — предложил Вучичу журналист в ответ на слова политика о России и Европе.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией. По его словам, ЕС политически необходим враг, и на этом фоне происходит милитаризация объединения.

