Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:01, 12 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией

Депутат Чепа заявил об опасности милитаризации Европы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Милитаризация Европы опасна, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на слова президента Сербии Александра Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.

«Естественно, идет милитаризация экономик нескольких стран. Когда идет милитаризация, всегда возникает опасность. Политически им нужен враг. Врага они давно определили. А дальше мы же понимаем, что любой конфликт, как Первая мировая война и Вторая мировая война, возникает не на пустом месте — были какие-то провокации. Видите, Украина вместе с Великобританией пытались захватить МиГ-31 с "Кинжалом" и отправить его на территорию Румынии. Это уже предпосылки конфликта. Это опасно. Любой такой конфликт может привести к неконтролируемым дальше последствиям», — высказался депутат.

Ранее Вучич рассказал о том, что Европа готовится к войне с Россией.

Украинская разведка с помощью Британии пыталась завербовать российских летчиков для угона МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» еще осенью 2024 года, сообщали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Военкор Александр Коц считает, что российский истребитель хотели сбить над территорией Румынии для провокации и оправдания милитаризации НАТО.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина задействовала печально известный полк для спасения попавших в котел бойцов

    Появились первые кадры с подорвавшимся на замаскированной бомбе под Москвой мальчиком

    Сроки окончания украинского конфликта военным путем оценили

    Раскрыто состояние лидера преступного мира Абхазии после покушения на похоронах

    Трампа раскритиковала его бывшая сторонница за встречу с бывшим джихадистом

    Звезда сериала «Кухня» подал на развод с популярной российской актрисой

    48-летняя солистка группы «Винтаж» обнажила ягодицы на камеру

    Нарколог прокомментировал скандальное видео с Дибровым с расстегнутой ширинкой

    Москву накроет снегом и ледяным дождем

    Названы варианты подработки для пенсионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости