В Госдуме отреагировали на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией

Депутат Чепа заявил об опасности милитаризации Европы

Милитаризация Европы опасна, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на слова президента Сербии Александра Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.

«Естественно, идет милитаризация экономик нескольких стран. Когда идет милитаризация, всегда возникает опасность. Политически им нужен враг. Врага они давно определили. А дальше мы же понимаем, что любой конфликт, как Первая мировая война и Вторая мировая война, возникает не на пустом месте — были какие-то провокации. Видите, Украина вместе с Великобританией пытались захватить МиГ-31 с "Кинжалом" и отправить его на территорию Румынии. Это уже предпосылки конфликта. Это опасно. Любой такой конфликт может привести к неконтролируемым дальше последствиям», — высказался депутат.

Ранее Вучич рассказал о том, что Европа готовится к войне с Россией.

Украинская разведка с помощью Британии пыталась завербовать российских летчиков для угона МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» еще осенью 2024 года, сообщали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Военкор Александр Коц считает, что российский истребитель хотели сбить над территорией Румынии для провокации и оправдания милитаризации НАТО.