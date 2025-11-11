Вучич рассказал о подготовке Европы к войне с Россией

Вучич: Европа готовится к войне с Россией

Европа готовится к войне с Россией. С таким заявлением выступил президент Сербии Вучич в эфире телеканала Pink.

«Сербия находится между молотом и наковальней в условиях надвигающейся войны. Я буду рад и устрою салют, если мои опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными. Но Сербия должна продолжить вооружаться», — отметил политик.

По его словам, Сербии прежде всего нужно усиливать Военно-воздушные силы (ВВС).

Ранее американские СМИ написали о том, что европейские министры обороны и генералы приняли участие в учениях по сценарию возможной войны с Россией.

До этого Министерство обороны Польши сообщило о начале работы новой программы военной подготовки, в рамках которой в 2026 году в стране планируется обучить около 400 тысяч резервистов.