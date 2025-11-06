Мир
Граничащая с Россией страна проведет «крупнейшие в истории» военные учения

Guardian: Польша начинает крупнейшие в истории военные учения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша начинает «крупнейшие в истории военные учения». Об этом сообщает The Guardian.

Министерство обороны Польши заявило, что в этом месяце начнет работу новая программа военной подготовки в рамках более широкого плана по подготовке около 400 000 человек в 2026 году.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш назвал программу «крупнейшими военными учениями в истории Польши». По его словам, она будет добровольной и открытой для всех граждан.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что всеобщая военная подготовка в Польше коснется граждан страны всех возрастов. Он отметил, что она будет касаться как самых младших граждан в школах, так и работающих граждан, а также пенсионеров.

