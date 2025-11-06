В Польше рассказали о всеобщей военной подготовке для школьников и пенсионеров

Всеобщая военная подготовка в Польше коснется граждан страны всех возрастов. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

По словам глава Минобороны, пилотная подготовка начнется 22 ноября. Она рассчитана более чем на 10 тысяч человек. Министр уточнил, что обучение будет проходить на базе 132-го подразделений Войск территориальной обороны.

«Подготовка будет касаться как самых младших граждан в школах, так и работающих граждан, а также пенсионеров, которые смогут воспользоваться подготовкой и обучением», — пояснил Косиняк-Камыш.

В декабре 2024 года Косиняк-Камыш рассказал, что польские власти готовят для граждан страны пособие на случай кризисных ситуаций и войны. Министр рассказал, что в инструкции будут содержаться сведения не только о ситуациях, связанных с военной и ядерной угрозой, но также информация о том, «что должно быть готово дома, как вести себя при эвакуации, какие вещи должны быть готовы и упакованы для действий в соответствующей ситуации».

Косиняк-Камыш отметил, что польские власти взяли пример с Финляндии и Швеции.