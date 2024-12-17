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16:11, 17 декабря 2024Мир

Власти Польши подготовят пособие для граждан на случай войны

В Польше подготовят пособие для граждан на случай кризисных ситуаций и войны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:
Владислав Косиняк-Камыш

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти Польши подготовят пособие для граждан на случай кризисных ситуаций и войны. Об этом заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш, передает ТАСС.

По его словам, два типа пособий для взрослых и детей должны быть готовы уже в следующем году. Министр рассказал, что в инструкции будут содержаться сведения не только о ситуациях, связанных с военной и ядерной угрозой, но также информация о том, «что должно быть готово дома, как вести себя при эвакуации, какие вещи должны быть готовы и упакованы для действий в соответствующей ситуации».

Косиняк-Камыш отметил, что польские власти взяли пример с Финляндии и Швеции.

Ранее Польский генерал Томаш Пиотровский порассуждал о сценариях конфликта с Россией. Он сказал, что, если Россия или Белоруссия перейдут «красные линии», может начаться война. В этом случае Польша станет логистической базой НАТО. Он призвал власти сохранять бдительность и предпринимать меры для защиты территории.

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