Власти Польши подготовят пособие для граждан на случай войны

В Польше подготовят пособие для граждан на случай кризисных ситуаций и войны

Власти Польши подготовят пособие для граждан на случай кризисных ситуаций и войны. Об этом заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш, передает ТАСС.

По его словам, два типа пособий для взрослых и детей должны быть готовы уже в следующем году. Министр рассказал, что в инструкции будут содержаться сведения не только о ситуациях, связанных с военной и ядерной угрозой, но также информация о том, «что должно быть готово дома, как вести себя при эвакуации, какие вещи должны быть готовы и упакованы для действий в соответствующей ситуации».

Косиняк-Камыш отметил, что польские власти взяли пример с Финляндии и Швеции.

Ранее Польский генерал Томаш Пиотровский порассуждал о сценариях конфликта с Россией. Он сказал, что, если Россия или Белоруссия перейдут «красные линии», может начаться война. В этом случае Польша станет логистической базой НАТО. Он призвал власти сохранять бдительность и предпринимать меры для защиты территории.