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02:26, 15 ноября 2024Мир

Польский генерал порассуждал о сценариях конфликта с Россией

Генерал Пиотровский: в случае начала войны Польша будет логистической базой НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sgt. James Hobbs / Globallookpress.com

Польский генерал Томаш Пиотровский в беседе с Wirtualna Polska порассуждал о сценариях конфликта с Россией. Он заявил, что если Россия или Белоруссия перейдут «красные линии», может начаться война.

В этом случае Польша станет логистической базой НАТО. Он призвал власти сохранять бдительность и предпринимать меры для защиты территории.

«Если мы сталкиваемся с хищническими намерениями или если мы приходим к выводу, что кто-то действует нам во вред, наша дипломатия использует все свои инструменты, если они не срабатывают, направляет соответствующую ноту, и мы оказываемся в состоянии войны», — объяснил генерал.

Пиотровский добавил, что началом конфликта может послужить нарушение польской границы с четким намерением нанести ущерб. Он также считает необходимым иметь оперативную связь с союзниками и внятно определить, что является «красными линиями», чтобы дать пропорциональный ответ в случае их нарушения.

Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что установки вертикального пуска ракет Mk 41 VLS на новой американской базе ПРО в Польше позволяют запустить с них крылатые ракеты «Томагавк» с ядерным боезарядом. По его словам, России следует рассмотреть возможность уничтожения базы как приоритетной цели в случае прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом.

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