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07:07, 14 ноября 2024Россия

Военный аналитик предупредил о ядерной угрозе для России от базы ПРО в Польше

Аналитик Коротченко: база ПРО в Польше может нести для России ядерную угрозу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что установки вертикального пуска ракет Mk 41 VLS на новой американской базе ПРО в Польше позволяют запустить с них крылатые ракеты «Томагавк» с ядерным боезарядом. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, России следует рассмотреть возможность уничтожения базы как приоритетной цели в случае прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом.

Появление новой базы ПРО означает, что Соединенные Штаты наращивают свои возможности по перехвату российских межконтинентальных баллистических ракет в потенциальном военном конфликте, считает аналитик.

Ранее президент Польша Анджей Дуда заявил, что Варшава готова вложиться в финансирование продления военных трубопроводов НАТО на восток, до территории страны. Такое заявление он сделал после переговоров с генеральным секретарем альянса Марком Рютте.

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