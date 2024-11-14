Польша собралась вложиться в прокладку военных трубопроводов НАТО на восток альянса

Дуда: мы готовы софинансировать продление военных трубопроводов НАТО до Польши

Польша готова вложиться в финансирование продления военных трубопроводов НАТО на восток, до территории страны. Такое заявление сделал президент республики Анджей Дуда после переговоров с генеральным секретарем альянса Марком Рютте в Варшаве, передает ТАСС.

«Мы открыты для вопросов, связанных с софинансированием. Мы считаем, что это один из основных элементов эффективной обороны территорий восточного фланга НАТО», — подчеркнул польский лидер.

Дуда поднимал вопрос о расширении сети военных нефтепроводов на страны восточного фланга НАТО еще в июле 2024 года, он планировал вынести его на обсуждение на саммите альянса в Вашингтоне.

Ранее госсекретарь канцелярии польского президента Войчех Колярский заявил, что Анджей Дуда не знал о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» и не причастен к ним.