Польша собралась вложиться в прокладку военных трубопроводов НАТО на восток альянса

Польша готова вложиться в финансирование продления военных трубопроводов НАТО на восток, до территории страны. Такое заявление сделал президент республики Анджей Дуда после переговоров с генеральным секретарем альянса Марком Рютте в Варшаве, передает ТАСС.
«Мы открыты для вопросов, связанных с софинансированием. Мы считаем, что это один из основных элементов эффективной обороны территорий восточного фланга НАТО», — подчеркнул польский лидер.
Дуда поднимал вопрос о расширении сети военных нефтепроводов на страны восточного фланга НАТО еще в июле 2024 года, он планировал вынести его на обсуждение на саммите альянса в Вашингтоне.
Ранее госсекретарь канцелярии польского президента Войчех Колярский заявил, что Анджей Дуда не знал о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» и не причастен к ним.