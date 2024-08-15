Польша опровергла причастность Дуды к подрыву «Северных потоков»

Канцелярия президента Польши: Дуда не знал о планах подрыва «Северных потоков»

Президент Польши Анджей Дуда ничего не знал о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом заявил госсекретарь его канцелярии Войчех Колярский в эфире телеканала Polsat, пишет РИА Новости.

«Обо всем этом деле президент узнал, только когда мы получили европейский ордер на арест», — сказал он. По его словам, это дело ведет Германия. Он добавил, что Польше неизвестны детали дела.

Ранее бывший глава разведки Германии Август Ханнинг заявил, что Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда договорились об организации подрыва газопроводов. Он отметил, что уничтожение СП и СП-2 могло быть проведено согласно «соглашению между высшими эшелонами власти на Украине и в Польше».

14 августа немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на «Северных потоках». Журналисты пришли к выводу, что к подрыву газопроводов причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу.