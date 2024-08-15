В Германии заявили о договоренностях Зеленского и Дуды по подрыву «Северных потоков»

Экс-глава разведки ФРГ Ханнинг: Дуда и Зеленский договорились о подрыве СП

Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда договорились об организации подрыва газопроводов «Северный поток» (СП) и «Северный поток-2» (СП-2). С таким мнением выступил бывший глава разведки Германии Август Ханнинг, передает издание Welt.

«Я считаю, что между Зеленским и Дудой существовала договоренность о проведении атаки», — заявил Ханнинг.

Он отметил, что уничтожение газопроводов могло быть проведено согласно «соглашению между высшими эшелонами власти на Украине и в Польше».

Ранее Национальная прокуратура Польши подтвердила получение ордера на арест украинского дайвера Владимира Ц., подозреваемого в атаке на СП и СП-2. По данным немецких СМИ, гражданин Украины проживал в Польше и недавно находился на ее территории. В прокуратуре добавили, что польская сторона не смогла задержать предполагаемого преступника, что дало ему возможность сбежать на Украину.

Также издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что власти Германии заподозрили Польшу в намеренном отказе от помощи в расследовании взрывов на газопроводах.