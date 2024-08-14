Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:47, 14 августа 2024Мир

В Германии заподозрили Польшу в нежелании расследовать взрывы на «Северных потоках»

SZ: Польша не помогала Германии расследовать взрывы на «Северных потоках»

Фото: Danish Defense Ministry / Xinhua / Globallookpress.com

Польша никогда не помогала Германии расследовать взрывы на «Северных потоках» и у властей страны возникло ощущение, что Варшава намеренно не желает оказывать какое-либо содействие. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

«Польские власти с самого начала оказались не готовы к сотрудничеству», — отмечается в материале издания. В частности, записи яхты «Андромеда», находящейся в центре подозрений, были скорее всего удалены, а переданные польской стороной данные не имеют ценности.

Кроме того, Польша до сих пор не ответила на запрос ФРГ о пребывании на территории страны гражданина Украины Владимира Ц., которого считают центральным фигурантом во всей истории со взрывами. Авторы материала резюмируют, что данные факты могут спровоцировать проблемы в отношениях двух стран.

Ранее стало известно, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». При этом уточняется, что главный подозреваемый находился на территории Польши и сейчас его местонахождение неизвестно.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Свыше сотни беспилотников и четыре ракеты сбили ночью над Россией. Что об этом известно и куда целились ВСУ?

      Российский губернатор не уволил арестованного за взятки зама и объяснился

      Бритни Спирс похвасталась новым цветом волос на видео в откровенном боди

      Соратник Кадырова доложил об обстановке в Судже

      Расправившегося с бизнесменом и скрывавшегося от полиции 20 лет россиянина поймали

      «Глаза в пол». Российский спортсмен рассказал о встречах с украинцами на Олимпиаде

      Силуанов назвал помощника России в борьбе с недружественными странами

      В ЕС захотели бороться с Илоном Маском

      На Западе раскрыли опасения США относительно ядерного кризиса

      Китай признал разрушение ракеты «Чанчжэн-6А» в космосе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше