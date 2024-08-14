В Германии заподозрили Польшу в нежелании расследовать взрывы на «Северных потоках»

SZ: Польша не помогала Германии расследовать взрывы на «Северных потоках»

Польша никогда не помогала Германии расследовать взрывы на «Северных потоках» и у властей страны возникло ощущение, что Варшава намеренно не желает оказывать какое-либо содействие. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

«Польские власти с самого начала оказались не готовы к сотрудничеству», — отмечается в материале издания. В частности, записи яхты «Андромеда», находящейся в центре подозрений, были скорее всего удалены, а переданные польской стороной данные не имеют ценности.

Кроме того, Польша до сих пор не ответила на запрос ФРГ о пребывании на территории страны гражданина Украины Владимира Ц., которого считают центральным фигурантом во всей истории со взрывами. Авторы материала резюмируют, что данные факты могут спровоцировать проблемы в отношениях двух стран.

Ранее стало известно, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». При этом уточняется, что главный подозреваемый находился на территории Польши и сейчас его местонахождение неизвестно.