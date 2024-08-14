В ФРГ выдали ордер на арест подозреваемого в подрывах «Северных потоков» украинца

ФРГ выдала ордер на арест украинца, подозреваемого в подрывах «Северных потоков»

Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

«Сообщается, что к нападениям на трубопровод "Северный поток" причастны трое украинских инструкторов по дайвингу, и Федеральная прокуратура выдала ордер на арест одного из них», — отмечается в материале издания.

При этом уточняется, что главный подозреваемый находился на территории Польши и сейчас его местонахождение неизвестно. Данный факт поднимает проблему экстрадиции, что может стать новой проблемой в отношениях польской стороны с ФРГ. О двух других гражданах Украины информация на данный момент не приводится.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что он заблокировал строительство газопровода «Северный поток-2». Он отметил, что действующий американский лидер Джо Байден заблокировал американский газопровод на границе с Канадой, однако не имел ничего против проекта России и Германии.