Трамп заявил о причастности к блокировке строительства «Северного потока-2»

Трамп заявил, что он заблокировал строительство «Северного потока-2»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что он заблокировал строительство газопровода «Северный поток-2». О своей причастности к этому американский политик заявил в интервью миллиардеру Илону Маску, беседа опубликована на странице американского политика в социальной сети X.

«Я заблокировал этот газопровод. А потом появился этот жалкий президент (Джо Байден — прим. «Ленты.ру») и первым делом прекратил строительство трубопровода Keystone XL, нашего трубопровода, который обеспечил бы работой 48 тысяч человек», — сказал Трамп.

Он отметил, что Байден заблокировал американский газопровод на границе с Канадой, однако не имел ничего против «Северного потока-2».

Ранее Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке в результате переворота. «Это был переворот [против] президента Соединенных Штатов, он не хотел уходить, и они сказали: "Мы можем сделать это по-хорошему, а можем сделать это по-жесткому"», — отметил политик.