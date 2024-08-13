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05:12, 13 августа 2024Мир

Трамп прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки

Трамп: Байден отказался от участия в предвыборной гонке в результате переворота
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке в результате переворота, заявил кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску.

Трамп подчеркнул, что действующего главу Белого дома из гонки вытеснила Демократическая партия. «Это был переворот [против] президента Соединенных Штатов, он не хотел уходить, и они сказали: "Мы можем сделать это по-хорошему, а можем сделать это по-жесткому"», — отметил политик.

Ранее Байден усомнился в мирной передаче власти в стране при поражении Трампа на выборах главы государства в ноябре.

В июле Трамп заявлял, что США сильно пострадали из-за администрации Байдена, и высказал мнение, что действующий глава Белого дома недостоин того, чтобы баллотироваться на второй срок. Также политик отметил, что победить вице-президента Камалу Харрис будет легче, чем Байдена.

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      Марина Совина
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