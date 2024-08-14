Польша подтвердила выдачу ордера на арест подозреваемого в подрывах «Северных потоков»

Прокуратура Польши: выдан ордер на арест подозреваемого по «Северным потокам»

Национальная прокуратура Польши подтвердила выдачу ордера на арест гражданина Украины Владимира Ц., подозреваемого в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Германия обратилась к Польше с просьбой арестовать украинского инструктора, который предположительно входил в команду, взорвавшую газопровод «Северный поток» два года назад.

Польская прокуратура заявила, что он не был арестован в Польше, поскольку в начале июля он покинул ее территорию и направился на Украину.

Ранее стало известно, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу по подозрению в подрывах «Северных потоков». Уточняется, что к диверсии на трубопроводе «Северный поток» причастны еще двое украинских инструкторов по дайвингу.