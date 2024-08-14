ФРГ выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах Nord Stream

Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинца по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году. По данным совместного расследования немецких изданий Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD, к теракту на Nord Stream причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу.

В генпрокуратуре ФРГ отказались комментировать данные о подозреваемых, сославшись на то, что ведомство «не комментирует сообщения средств массовой информации и не комментирует ордера на арест».

Что известно о подозреваемых?

По данным немецких СМИ, украинца, в отношении которого был выдан ордер на арест, зовут Владимир Ц. Одним из двух других подозреваемых, предположительно, является женщина.

Все трое граждан Украины, по данным СМИ, являются инструкторами по дайвингу и могли заложить взрывные устройства на трубопроводах, в связи с чем они подозреваются в «неконституционном саботаже». Немецкие издания уверены, что водолазы обладали навыками погружения на глубину до 80 метров.

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Globallookpress.com

В настоящее время нет доказательств, что подозреваемые дайверы связаны с военными или гражданскими кругами на Украине. При этом сообщается, что украинцы придерживались патриотической позиции и «были полны решимости каким-то образом послужить своей стране».

Журналистам изданий, проводивших расследование, удалось дозвониться до Владимира Ц. Он был удивлен обвинениями и начал отрицать свою причастность к подрыву газопроводов, а затем бросил трубку

Что мешает задержать подозреваемого?

По данным Suddeutsche Zeitung, украинец, по отношению к которому был выдан ордер на арест, находился в Польше, однако в настоящее время его местоположение неизвестно.

Сообщается, что европейский ордер на арест украинца был выдан в июне, однако Польша не предприняла действий по задержанию предполагаемого преступника. В связи с этим Берлин заподозрил Варшаву в намеренном отказе участвовать в расследовании дела.

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Польская прокуратура в беседе с агентством Reuters подтвердила получение ордера и объяснила отсутствие ареста тем, что Германия не внесла имя подозреваемого в базу данных разыскиваемых лиц. В прокуратуре добавили, что Владимиру Ц. удалось сбежать на Украину.

Свободное пересечение польско-украинской границы вышеупомянутым лицом стало возможно, потому что немецкие власти (...) не включили его в базу данных разыскиваемых лиц, что означало, что польская пограничная служба ничего не знала и не имела оснований для задержания Владимира Ц. Анна Адамиак пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши

В чьих интересах могли действовать преступники?

7 июля немецкое издание Welt am Sonntag сообщило, что подрыв «Северных потоков» планировался в 2014 году, до присоединения Крыма к России. При этом издание усомнилось в обоснованности версии насчет причастности «украинской группировки» к взрывам на газопроводах, несмотря на открыто высказываемое в Киеве недовольство по поводу проекта.

Россия, в свою очередь, считает США причастными к подрыву «Северных потоков». В декабре 2023 года об этом заявил президент России Владимир Путин. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила о причастности Вашингтона к уничтожению газопроводов. С этим она связала тот факт, что Швеция прекратила свое расследование подрывов. Захарова обвинила Вашингтона и Стокгольм в сговоре с целью сокрытия правды о диверсиях на российских газопроводах. В феврале Дания также прекратила свое расследование.