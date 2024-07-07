Вскрылись планы по уничтожению «Северного потока». Газопровод хотели взорвать еще до вхождения Крыма в состав России

Welt: подрыв Nord Stream планировался еще в 2014 году до присоединения Крыма

Подрыв проложенных по дну Балтийского моря газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» планировался еще в 2014 году, до присоединения Крыма к России. Об этом пишет немецкая Welt am Sonntag, в чье распоряжение попали данные немецких и зарубежных следователей и спецслужб.

Издание отмечает, что следователи не уверены в обоснованности версии насчет причастности некоей «украинской группировки» к взрывам газопроводов. Однако в Киеве выражали недовольство этим энергетическим объектом. В частности, бывший премьер-министр Арсений Яценюк утверждал, что «Северный поток» является «антиукраинским и антиевропейским».

Руководивший в 2011–2016 годах разведкой Германии BND Герхард Шиндлер утверждает, что улики, указывающие на причастность к взрывам украинской группировки, не означают, что заказчиком был Киев.

По данным издания, летом 2023 года польские спецслужбы передали BND сведения о лицах, которые могут быть связаны с подрывом и «иметь связь с Москвой». Среди них называются члены экипажа яхты «Андромеда» с российским гражданством. По этой причине польские разведслужбы сочли Россию заказчиком подрыва.

В 2023 году СМИ со ссылкой на следователей писали, что эта яхта была арендована исполнителями подрыва по подложным документам. Всего на борту было шесть человек. Они установили взрывные устройства на газопроводах при помощи глубоководного оборудования.

При этом, как пишет Welt am Sonntag, за неделю до взрывов яхта находилась в польском Колобжеге. Издание отмечает, что польская сторона до сих не передала немецким следователям видеозаписи, сделанные во время досмотра судна. Газета называет возможной причиной то, что на кадрах — не только экипаж «Андромеды», но и «американские и польские агенты».

Россия считает США организатором диверсии

В феврале президент России Владимир Путин во время интервью Такеру Карлсону прямо заявил, что за взрывы на «Северных потоках» ответственны США.

Такер: Кто взорвал «Северный поток»?

Путин: Вы, конечно же.

Такер: В тот день я был занят. Я не взрывал «Северный поток». Однако спасибо.

Путин: Лично у вас может быть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет

Однако российский лидер отказался раскрывать доказательства, подчеркнув, что это секретная информация. Журналист отдельно поинтересовался, почему Германия, которая больше всех пострадала от этих диверсий, до сих пор хранит молчание по этому поводу. «Меня это тоже смущает, но сегодняшнее руководство Германии руководствуется интересами коллективного Запада, а не своими национальными интересами, — ответил Путин. — Иначе трудно объяснить логику их действия или бездействия».

Ранее Дания закрыла расследование о взрыве ниток газопровода. Она стала второй после Швеции страной, прекратившей поиски виновных в диверсии. До этого Стокгольм заявил, что граждане Швеции не были причастны к инциденту, и королевство прекращает следственные действия. При этом тот факт, что взрывы произошли в шведской и датской экономических зонах, был странами проигнорирован.

Россия направила дополнительные запросы Западу о терактах на «Северных потоках»

3 июня Генпрокуратура России направила дополнительные запросы компетентным органам США и странам Европы в рамках расследования терактов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В частности, Москва захотела получить ответы от Германии, Франции и Кипра.

В российском ведомстве указали, что эти страны не расследовали финансирование подрывов, а немецкие силовики уклоняются от сотрудничества с Россией, предусмотренного международными обязательствами. Перечисленные государства являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, напомнили в Генпрокуратуре, поэтому их компетентные органы должны принимать меры по расследованию терроризма, содействовать в добывании доказательств и привлечении виновных к уголовной ответственности.

Вскрылись имена причастных к подрыву «Северных потоков» украинев

В мае бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач назвал имена участвовавших во взрывах на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Ими оказались Роман Червинский, экс-полковник Сил специальных операций (ССО) Украины; Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер седьмого управления контрразведки СБУ; Варава Олег Юрьевич; Руслан Руденко, бывший заместитель мэра Белой Церкви Киевской области; Ситало Марина Александровна, профессиональный дайвер; Бургомистренко Андрей Анатольевич, специалист по работе с радиоактивными отходами. Кроме того, в деле был замешан бывший помощник посла США на Украине Кристофер Смит.

По словам политика, в его распоряжении оказались имена практически всей группы украинцев, выполнявших функцию прикрытия при подрыве газопроводов. Экс-депутат отметил, что материалы о причастности американских и украинских спецслужб публиковались западными журналистами, в частности, американским расследователем Сеймуром Хершем. В качестве доказательств источников финансирования операции политик назвал проводки компании Burisma, связанной с сыном президента США Джо Байдена Хантером Байденом.