В Германии узнали о намерениях взорвать «Северные потоки» с 2014 года

Welt: подрыв Nord Stream планировался еще в 2014 году до вхождения Крыма в РФ

Диверсия против ниток газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2», проложенных по дну Балтийского моря, планировалась еще в 2014 году, до вхождения Крыма в состав России. Об этом пишет немецкая Welt am Sonntag.

Издание отмечает, что следователи не уверены в обоснованности версии насчет причастности украинских спецслужб к подрыву на Nord Stream. Журналисты выяснили, что на яхте «Андромеда», замеченной во время диверсии в районе ЧП, могли находиться «американские и польские агенты», а Варшава до сих не передала немецким следователям видеозаписи, сделанные во время досмотра судна.

Ранее председатель фракции СДПГ в парламенте земли Мекленбург-Передняя Померания Томас Крюгер обвинил США в попытках помешать строительству «Северного потока-2». По его словам, представители спецслужб США активно выступали за экологические ассоциации земли Мекленбург-Передняя Померания, чтобы предотвратить постройку газопровода.

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» случились 26 сентября 2022 года. Они произошли в территориальных водах Швеции и Дании. В их результате были зафиксированы масштабные утечки газа. После этого газопровод полностью прекратил работу.