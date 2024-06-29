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17:19, 29 июня 2024Мир

В Германии обвинили США в попытках помешать строительству «Северного потока-2»

Крюгер: агенты спецслужб США пытались мешать строительству «Северного потока-2»

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Агенты спецслужб США несколько лет назад пытались мешать строительству «Северного потока- 2». Об этом заявил председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в парламенте земли Мекленбург-Передняя Померания Томас Крюгер со ссылкой на показания неназванных свидетелей. Заявление опубликовано на официальном сайте регионального отделение партии.

«Оба свидетеля показали сегодня, что представители спецслужб США активно выступали за экологические ассоциации земли Мекленбург-Передняя Померания, чтобы предотвратить строительство "Северного потока-2", и предлагали свою поддержку», — говорится в сообщении.

Крюгер подчеркнул, что американский агент также встретился со свидетелем прямо на месте и обосновал свою миссию, в том числе, интересами США. «Это ясно дает понять: во время администрации [бывшего президента США Дональда] Трампа правительство США использовало ресурсы секретных служб для прямого противодействия "Северному потоку-2" в земле Мекленбург-Передняя Померания, чтобы обеспечить соблюдение своих интересов», — отметил он.

Ранее бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера вызвали в качестве свидетеля по расследованию деятельности фонда поддержки строительства «Северного потока-2». Данное решение комиссия приняла в ходе закрытого заседания в пятницу, 28 июня.

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      Дарья Балацкая
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