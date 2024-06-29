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16:19, 29 июня 2024Мир

Бывшего канцлера Германии вызвали в качестве свидетеля по делу о «Северных потоках»

Экс-канцлера ФРГ Шредера вызвали как свидетеля по делу о «Северном потоке-2»
Герхард Шредер

Герхард Шредер. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера вызвали в качестве свидетеля по расследованию дела о деятельности фонда поддержки строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на следственный комитет земельного парламента земли Мекленбург-Передняя Померания.

«Комиссия по расследованию парламента земли Мекленбург-Передняя Померания для выяснения событий вокруг Klimastiftung MV [Фонд поддержки климата] хочет заслушать в качестве свидетелей премьера земли Мануэлу Швезиг и бывшего федерального канцлера Герхарда Шредера», — говорится в материале.

Как отмечает издание, данное решение комиссия приняла в ходе закрытого заседания в пятницу, 28 июня. Точные даты слушаний пока неизвестны.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц, будучи министром финансов, хотел заключить тайную сделку с США для предотвращения санкции Вашингтона против строительства «Северного потока-2». Уточняется, что это произошло летом 2020 года, однако администрация экс-президента США Дональда Трампа грубо отклонила предложение, назвав его «фигней».

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      Дарья Балацкая
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