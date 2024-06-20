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12:41, 20 июня 2024Мир

В Германии раскрыли секретную сделку Шольца по «Северному потоку-2»

Handelsblatt: Шольц хотел заключить тайную сделку с США по «Северному потоку-2»
Сюжет«Северный поток-2»:
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц, еще будучи министром финансов, хотел заключить тайную сделку с США для того, чтобы предотвратить санкции Вашингтона против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на секретные документы немецкого правительства сообщает газета Handelsblatt.

«Летом 2020 года Шольц предложил на тот момент президенту США Дональду Трампу инвестировать 1 миллиард евро из бюджета ФРГ в строительство регазификационных терминалов сжиженного природного газа на северогерманском побережье. Условием для этого являлось снятие санкций против газопровода», — отмечает издание.

Авторы материала добавили, что администрация Трампа грубо отклонила предложение, назвав его «фигней».

7 июня стало известно, что Ангела Меркель, будучи федеральным канцлером Германии, знала о планах России по действиям, направленным на запуск газопровода «Северный поток-2», а также о якобы ограничениях поставок энергоресурсов в Европу. При этом отмечается, что в ходе правительственных заседаний по этим вопросам Меркель выступила в защиту ценовой политики «Газпрома», и также призывала «не искать простых объяснений высоких цен на газ».

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      Дарья Устьянцева
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