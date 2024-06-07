Раскрыты новые детали усилий Меркель по запуску российского «Северного потока-2»

Handelsblatt: Меркель знала о планах России по запуску «Северного потока-2»

Ангела Меркель, будучи федеральным канцлером Германии, знала о планах России по действиям, направленных на запуск газопровода «Северный поток-2», а также о якобы ограничений поставок энергоресурсов в Европу. Об этом со ссылкой на секретные документы немецкого правительства сообщает газета Handelsblatt.

Согласно выдержкам из служебной записки одного из анонимных чиновников Минэкономики ФРГ от 2021 года, Россия, как утверждается, заявила о «нежелании экспортировать топливо в Северо-Западную Европу», чтобы Берлин содействовал скорейшему вводу российского газопровода в эксплуатацию исходя из интересов собственной энергетической безопасности.

При этом отмечается, что в ходе правительственных заседаний по этим вопросам Меркель выступила в защиту ценовой политики «Газпрома», и также призывала «не искать простых объяснений высоких цен на газ».

4 июня из секретных документов стало известно, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и две коалиции под ее руководством упорно боролись за реализацию проекта «Северный поток-2» и лоббировали интересы «Газпрома».