В ФРГ раскрыли секретные документы о борьбе Меркель и Шольца за «Северный поток»

SZ: Меркель и Шольц упорно боролись за строительство «Северного потока-2»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и две коалиции под ее руководством упорно боролись за строительство российского газопровода «Северный поток-2» и лоббировали интересы «Газпрома». Об этом стало известно из секретных документов, которые изданию Süddeutsche Zeitung (SZ) по решению суда предоставило министерство экономики ФРГ.



«На протяжении семи лет две большие коалиции объявляли этот газопровод "частным экономическим проектом", хотя при этом всеми силами боролись за него. Семь лет они отмахивались от сомнений своих партнеров, как от надоедливых мух. Ничто не могло заставить немцев засомневаться в благостной картине, которую нарисовала им компания Nord Stream 2 AG», — написано в материале со ссылкой на различные служебные записки, донесения посольств и памятки.

Как отмечает издание, Меркель не видела угрозы в российском газопроводе. В публикации приводится служебная записка министерства экономики ФРГ от июня 2014 года, где утверждается, что Германия «в обозримом будущем» будет зависеть от импорта газа из России и полный отказ от него «не представляется возможным в ближайшие годы и десятилетия».

Однако Меркель приняла решение еще больше увеличивать энергетическую зависимость Берлина от Москвы. Согласно служебным документам, узнав в 2015 году о планах «Газпрома» построить новый газопровод с участием европейских фирм, она дала указания поддерживать проект внутри правительства, поскольку он «укрепляет роль Германии как европейского газового хаба», но не комментировать его, поскольку ожидалось сильное противодействие.

Как уточняет издание, до отзыва доклада, открывавшего окончательную дорогу для сдачи в эксплуатацию «Северного потока-2» в феврале 2022 года, действующий немецкий канцлер Олаф Шольц также активно пытался «расчистить дорогу» российскому газопроводу.

Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью тележурналисту Карлсону Такеру обвинил администрацию США в подрыве «Северного потока». По его словам, Вашингтон обещал сделать это десятки раз.