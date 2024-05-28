Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:30, 28 мая 2024Мир

Американский экономист обвинил администрацию США в подрыве «Северного потока»

Экономист Джеффри Сакс: за подрывом «Северного потока» стоит администрация США

За подрывом российского газопровода «Северный поток» стоит администрация США. Такое заявление сделал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью тележурналисту Карлсону Такеру, оно опубликовано в соцсети X.

Он напомнил, что Соединенные Штаты обещали сделать это «десятки раз». Сакс раскритиковал Вашингтон за замалчивание правды. «Мы живем в ситуации, когда люди во власти думают, что это игра, что в их обязанности не входит говорить нам (правду)», — заявил он.

Ранее американский журналист Такер Карлсон обвинял администрацию президента США Джо Байдена в подрыве газопроводов «Северный поток». Тогда журналист выразил надежду на то, что в Германии потребуют вернуться к возрождению экономики.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты будущие налоговые изменения в России

      В Пентагоне заявили о шансах ВСУ на успех без ударов вглубь России

      Умер продюсер «Крестного отца»

      Минфин назвал налоговую ставку на дивиденды

      Американский экономист обвинил администрацию США в подрыве «Северного потока»

      Американский экономист предупредил об угрозе человечеству из-за решения Байдена

      На Украине ответили на слова Путина о нелигитимности Зеленского

      Стало известно об использовании американского оружия для ударов по России

      Зеленский случайно раскрыл информацию об украинских пилотах F-16

      На Западе восхитились уроком Путина Зеленскому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше