Экономист Джеффри Сакс: за подрывом «Северного потока» стоит администрация США

За подрывом российского газопровода «Северный поток» стоит администрация США. Такое заявление сделал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью тележурналисту Карлсону Такеру, оно опубликовано в соцсети X.

Он напомнил, что Соединенные Штаты обещали сделать это «десятки раз». Сакс раскритиковал Вашингтон за замалчивание правды. «Мы живем в ситуации, когда люди во власти думают, что это игра, что в их обязанности не входит говорить нам (правду)», — заявил он.

Ранее американский журналист Такер Карлсон обвинял администрацию президента США Джо Байдена в подрыве газопроводов «Северный поток». Тогда журналист выразил надежду на то, что в Германии потребуют вернуться к возрождению экономики.