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09:33, 30 августа 2023Мир

В США обвинили Байдена в подрыве «Северного потока»

Телеведущий Карлсон: администрация Байдена подорвала «Северный поток»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Американский телеведущий Такер Карлсон обвинил администрацию президента США Джо Байдена в подрыве газопроводов «Северный поток». Он заявил об этом в Венгрии, передает издание Real Clear Politics.

«Нельзя допустить, чтобы движущая сила НАТО, то есть Соединенные Штаты, саботировала основной источник дешевой энергии Германии, которым и является "Северный поток". Администрация Байдена взорвала газопровод», — заявил он.

При этом «немцы настолько себя ненавидят, что ничего об этом не говорят». По словам телеведущего, в Германии просто стараются не обсуждать эту проблему. «Ладно, но я хочу поговорить об этом потому, что это важно», — отметил он, указав, что подрыв газопровода — крупнейшая диверсия в истории. Кроме этого, взрывы вызвали сильнейший выброс углекислого газа в атмосферу.

«Это было нападение на Германию. Это самая могущественная страна в Западной Европе и последний главный союзник Америки, и мы только что напали на нашего самого важного союзника», — добавил Карлсон.

Он считает, что сейчас мир полностью перезагружается и НАТО скорее всего развалится. Телеведущий надеется, что в итоге немцы «проснутся» и потребуют вернуться к возрождению экономики.

Ранее депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по энергетике Штеффен Котре обвинил власти ФРГ в замалчивании расследования по взрывам на «Северных потоках». Он предположил, что за диверсией «стоят союзники, вероятно США».

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    Александр Слабиев
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