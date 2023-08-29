Депутат обвинил кабмин ФРГ в замалчивании расследования по «Северным потокам»

Депутат Котре: кабмин ФРГ замалчивает расследование по «Северным потокам»

Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре обвинил власти ФРГ в замалчивании расследования по взрывам на «Северных потоках». Его слова приводит ТАСС.

«Я не могу себе представить, чтобы западные спецслужбы не знали, как произошла атака на "Северный поток". За этим стоят союзники, вероятно США», — заявил парламентарий.

По мнению Котре, спецслужбы Швеции и Дании не хотят сотрудничать с Германией, а немецкое правительство, в свою очередь, препятствует и не хочет информировать о ходе расследования.

Депутат отметил, что к месту взрывов прибыло судно Военно-морского флота ФРГ, однако оно пришло слишком поздно и не было оборудовано должным образом, чтобы что-то расследовать.

Котре подчеркнул, что властям Германии выгодно, чтобы российский газ не поступал в Европу в предусмотренных объемах, потребители в ущерб собственным интересам вынуждены приобретать дорогой сжиженный газ из США, о закупках которого в Евросоюзе велись переговоры еще до начала конфликта на Украине.

Парламентарий заключил, что «Северный поток» снова будет запущен только тогда, когда в ФРГ к власти придет правительство, заботящееся о немецких интересах.

Ранее представитель немецкого кабмина Вольфганг Бюхнер заявил, что расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в ФРГ продолжается. Политик указал, что его проводят федеральный прокурор в Карлсруэ и федеральная прокуратура.

