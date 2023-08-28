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15:58, 28 августа 2023Мир

В ФРГ сообщили о продолжении расследования взрывов на «Северных потоках»

Представитель ФРГ Бюхнер: продолжается расследование взрывов «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в ФРГ продолжается. Об этом заявил представитель немецкого кабмина Вольфганг Бюхнер, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что след диверсии ведет на Украину, он заявил о нежелании участвовать в спекуляциях. Ранее о причастности украинцев к взрыву газопроводов сообщил ZDF со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

«Расследование взрывов на "Северных потоках" в основном проводят федеральный прокурор в Карлсруэ и федеральная прокуратура, которая с начала октября поручила федеральному управлению уголовной полиции и федеральной полиции расследовать это дело», — сказал Бюхнер.

Он порекомендовал обратиться в эти ведомства. Также он напомнил о том, что Германия будет оказывать Украине поддержку, столько, сколько необходимо.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения, что Германия, Дания и Швеция информировали Москву о ходе расследования взрывов на газопроводах «Северный поток». По ее словам, все три государства ответили отказами на официальные запросы России об оказании правовой помощи и создании совместной следственной группы.

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    Александр Слабиев
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