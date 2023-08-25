В ФРГ заявили о следе с Украины в подрыве «Северных потоков»

ZDF: след в деле о подрыве «Северных потоков» ведет на Украину, вины России нет

В расследовании ФРГ подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» следы ведут на Украину, вины России в диверсии нет. Об этом сообщает ZDF со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По данным источников издания в спецслужбах, в центре внимания следователей по-прежнему находится яхты Andromeda, на которой находилась группа из шести человек. Сообщается, что они находилась на Украине до и после взрывов в Балтийском море, на что указывают технические данные, которые смогли изучить следователи.