Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:52, 25 августа 2023Мир

В ФРГ заявили о следе с Украины в подрыве «Северных потоков»

ZDF: след в деле о подрыве «Северных потоков» ведет на Украину, вины России нет

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

В расследовании ФРГ подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» следы ведут на Украину, вины России в диверсии нет. Об этом сообщает ZDF со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По данным источников издания в спецслужбах, в центре внимания следователей по-прежнему находится яхты Andromeda, на которой находилась группа из шести человек. Сообщается, что они находилась на Украине до и после взрывов в Балтийском море, на что указывают технические данные, которые смогли изучить следователи.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    В ФРГ заявили о следе с Украины в подрыве «Северных потоков»

    Глава RFEF ответил на вопрос об увольнении из-за поцелуя футболистки на ЧМ

    Медведев «анонсировал» триллер с Трампом и Байденом «Заключенные против зомби»

    На самолет «Партизан» захотели установить российский двигатель

    Американский рэпер получил удар ножом в спортзале

    Глава Запорожской области заявил о полном разрушении села Работино в ходе боев

    Мощный пожар на пляже в Краснодарском крае попал на видео

    Путин подписал указ о присяге добровольцев и бойцов теробороны

    В Москве протестировали систему электронного голосования

    Германию обвинили в отказе от мер защиты «Северных потоков»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости