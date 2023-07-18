Захарова опровергла информирование России о расследовании по «Северным потокам»

Захарова: ФРГ, Дания и Швеция не информируют Россию о расследовании по «Северным потокам»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения, что Германия, Дания и Швеция информировали Москву о ходе расследования взрывов на газопроводах «Северный поток». Ее слова приводит РИА Новости.

Она пояснила, что три страны указали в письме, присланном в Совет Безопасности ООН, что проинформировали РФ о ходе следствия вокруг «Северных потоков». Захарова заявила, что это не соответствует действительности.

«Власти этих стран по-прежнему упорно отказываются от сотрудничества с российской стороной в расследовании. Все три государства ответили отказами на официальные запросы России об оказании правовой помощи и создании совместной следственной группы», — высказалась представитель МИД РФ.

Ранее в июле постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также заявлял, что Германия, Дания и Швеция не предоставили никакой информации о ходе расследования диверсии на «Северных потоках».

Параллельно с этим следователям из ФРГ стало известно о подозрительной яхте, которая могла быть потенциальным судном-доставщиком взрывчатки к акватории, где были подорваны газопроводы. Об этом они также сообщили в направленном представителям ООН письме.