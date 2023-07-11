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16:30, 11 июля 2023Мир

Германия сообщила о новых данных в расследовании о взрыве на «Северных потоках»

ФРГ сообщила в письме ООН о потенциальном судне-доставщике взрывчатки к «Северным потокам»

Фото: Danish Defence / Globallookpress.com

Следователям из ФРГ стало известно о подозрительной яхте, которая могла быть потенциальным судном-доставщиком взрывчатки к акватории, где были подорваны российские газопроводы «Северный поток». Об этом немецкие следователи сообщили в направленном представителям ООН письме, опубликованном МИД Дании в Twitter.

«В связи с подозрительным фрахтованием яхты следствие выяснило, что судно было зафрахтовано на имя лица, которое использовало предоставленные документы с намерением скрыть личность настоящего фрахтователя. Действительно ли это лицо впоследствии находилось на борту, не установлено», — говорится в письме.

Согласно документу, правоохранительные органы еще не смогли точно определить курс этого судна в период подрыва газопроводов. Найденные на судне следы взрывчатых веществ натолкнули следователей на мысль, что именно на нем транспортировали взрывчатку, которая затем была размещена водолазами на «Северных потоках».

Ранее стало известно, что польская компания, арендовавшая яхту Andromeda, которую подозревают в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», была основана и контролировалась украинцами, которые были польскими резидентами.

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    Виктория Кондратьева
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