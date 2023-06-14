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11:34, 14 июня 2023Мир

Швеция заявила о скором завершении расследования подрыва «Северных потоков»

Прокурор Юнгквист: расследование подрыва «Северных потоков» в Швеции близится к завершению

Фото: Danish Defense Ministry / Globallookpress.com

Расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Швеции близится к завершению. Об этом заявил ведущий дело прокурор Матс Юнгквист в интервью Sveriges Radio.

Он отметил, что расследование приближается к финальной стадии и «скоро все прояснится». «Расследование может быть завершено осенью. Я надеюсь, что мы по крайней мере осенью сможем занять позицию по вопросу об обвинении», — пояснил прокурор.

Юнгквист подчеркнул, что на дне были найдены следы взрывчатки, специальный состав которой позволяет сделать определенные выводы.

Ранее советник-посланник России в США Андрей Леденев обвинил американские власти и представителей стран Запада в нежелании начать независимое расследование взрывов на газопроводах. Он подчеркнул, что нужно провести прозрачное и объективное международное расследование взрывов, и призвал США помочь.

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    Семен Александров
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