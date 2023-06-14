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07:52, 14 июня 2023Мир

Россия попросила США помочь в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Посланник Леденев: США должны помочь Москве расследовать взрывы на «Северных потоках»

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Российский советник-посланник России в США Андрей Леденев обвинил американские власти — и представителей стран Запада в целом — в нежелании начать независимое расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова опубликованы в комментарии посольства России в Вашингтоне в Telegram.

Он подчеркнул, что нужно провести «прозрачное и объективное» международное расследование взрывов на газопроводах, и призвал США помочь.

Комментируя сообщения о том, что Вашингтон просил Украину не атаковать «Северные потоки», Леденев отметил: роль США во взрывах также должна быть «прояснена».

Речь о материале газеты WSJ, в котором говорится о попытках американских властей остановить Киев и предотвратить взрывы на газопроводах. Это произошло еще прошлым летом после получения агентами ЦРУ подробной информации об украинском заговоре.

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    Виктория Кондратьева
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