Стало известно о попытке США уговорить Украину не взрывать «Северные потоки»

WSJ: США уговаривали Украину не взрывать «Северные потоки»

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупредило Украину о том, что не стоит взрывать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Это произошло еще прошлым летом после получения подробной информации об украинском заговоре, сообщили WSJ чиновники, знакомые с вопросом.

Как писала ранее Нидерландская телерадиовещательная корпорация, служба военной разведки Нидерландов (MIVD) сообщала ЦРУ о планах Киева по подрыву трубопроводов «Северный поток».