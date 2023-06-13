Раскрыта осведомленность Нидерландов о планах Киева подорвать «Северные потоки»

Разведка Нидерландов заранее уведомила ЦРУ о готовящейся диверсии на «Северных потоках»

Служба военной разведки Нидерландов (MIVD) сообщала Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США о планах Киева по подрыву трубопроводов «Северный поток». Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на их совместное расследование с Nieuwsuur, Die Zeit и ARD.

По итогам расследования стало известно, что MVID узнала о намерении Украины провести диверсию на «Северном потоке» от источника в Киеве, сообщили ЦРУ, а США, в свою очередь, в июне 2022 года сделали предупреждение украинской стороне.

«По данным источников, вероятнее всего, министр обороны Кайса Оллонгрен, а также, возможно, премьер-министр Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хукстра были проинформированы Службой военной разведки о ее выводах и информировании американцев. Узкий круг в политической верхушке Гааги уже год знает о серьезных подозрениях в отношении Украины», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что следователи Германии изучают улики, что подорвавшие газопроводы диверсанты использовали Польшу как оперативную базу для организации диверсии. Отмечалось, что данные расследования свидетельствуют, что Польша была центром логистики и финансирования атак.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.