В США описали секретную операцию водолазов по подрыву «Северных потоков»

Журналист Сеймур Херш: ВМС США использовали подлодки для диверсии на «Северных потоках»

К диверсии на «Северных потоках» причастны США, операцию по подрыву трубопроводов описал в своей статье американский публицист, специализирующийся на проведении журналистских исследований, Сеймур Херш.

По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.

Операцию начали планировать в конце 2021 года

Разработку плана инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Также в обсуждении участвовали государственный секретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.

Утверждается, что президент США Джо Байден был в курсе проведения операции

В ВМС изначально предлагали использовать подводную лодку для торпедной атаки на трубопровод, ВВС настаивали на использовании бомб с замедленным взрывателем, однако представители ЦРУ настояли на более скрытном варианте.

Директор ЦРУ Уильям Бернс инициировал внутри своего ведомства создание рабочей группы, которая занялась планированием диверсии.

В итоге операцию решили провести используя глубоководных дайверов, которые должны были установить взрывные устройства

ЦРУ не могло задействовать американский спецназ, так как в этом случае об операции пришлось бы оповестить Конгресс, а ее подготовку и проведение хотели сохранить в тайне. При планировании использовался опыт операции 1971 года, когда ЦРУ удалось установить прослушивающее устройство на советский военный кабель, использовавшийся для связи командованием ВМФ СССР.

Диверсию замаскировали под учения BALTOPS 2022

Место для минирования американцы выбрали заранее совместно с норвежскими военными моряками. Взрывчатку устанавливали дайверы под видом элемента учений, включавшего в себя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Взрыватели приводились в действие дистанционно, с помощью специального «ультразвукового буя», который в любой момент могли сбросить с самолета.

Подрыв произошел 26 сентября, уже после того как американский флот покинул район проведения учений. Буй сбросил самолет норвежской авиаразведки, якобы проводивший дежурный вылет.

Это была отлично проделанная операция. За одним маленьким исключением — ее ни в коем случае нельзя было проводить анонимный сотрудник ЦРУ

В Белом доме опровергли причастность к диверсиям

По словам Сеймура Херша, представители Белого дома и ЦРУ опровергли информацию, что имели какое-либо отношение к взрывам на российских газопроводах, назвав ее ложью и вымыслом.

«На просьбу предоставить комментарий Эдриенн Уотсон, представитель Белого дома, заявила в электронном письме: "Это ложь и полный вымысел". Тэмми Торп, представитель Центрального разведывательного управления, аналогично написала: "Это утверждение целиком и полностью ложно"» — написал в своей статье журналист.

Диверсии на «Северных потоках» произошли 26 сентября

Утром 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже сообщалось, что германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стоять представители одной из западных стран.