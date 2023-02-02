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14:39, 2 февраля 2023Мир

В Германии допустили причастность Запада к взрывам на «Северных потоках»

В Германии допустили причастность одной из стран Запада к взрывам на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стоять представители одной из западных стран. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на немецкие источники.

Издание подчеркивает, что подозрения падают на США и Великобританию, но также и на Россию. При этом пока следователи из ФРГ мало продвинулись в расследовании и предоставили «скудную информацию о крупной инфраструктурной атаке».

Утром 27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Глава МИД России Сергей Лавров убежден, что за атакой стоят США, при этом ряд западных политиков обвиняют в произошедшем Россию.

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Виктория Кондратьева
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