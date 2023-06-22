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15:51, 22 июня 2023Мир

Обнародованы новые данные о роли Польши в деле подрыва «Северных потоков»

WSJ: обнародованы данные о возможном участии польской компании в деле «Северных потоков»

Фото: The Swedish Coast Guard / Globallookpress.com

Польская компания, арендовавшая яхту Andromeda, которую подозревают в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», была основана и контролировалась украинцами, которые были польскими резидентами. Новые данные о возможном участии польских компаний в деле о терактах обнародовала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно данным газеты, украинцы, основавшие компанию Feeria Lwowa, пользовались польскими банковскими счетами, а также услугами базировавшихся в Кракове бухгалтера и юриста. Сообщается, что контрразведка Польши провела короткий и нераскрытый рейд по деятельности компании в начале июня.

По данным польских чиновников, Польша, которая проводит собственное расследование диверсий, знала о роли компании Feeria Lwowa с марта 2023 года. Правоохранительные органы посетили один из офисов, зарегистрированных на компанию, в Варшаве, проведя короткую встречу, которая длилась всего несколько минут.

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При этом польская прокуратура отрицает причастность яхты и компании к терактам. «Результаты расследования показывают, что никакие предметы не были загружены на борт яхты, пока она находилась в польском порту, а экипаж яхты был подвергнут проверке польскими пограничниками», — говорится в заявлении.

Ранее WSJ сообщила, что в Германии следователи приступили к изучению улик, которые могут свидетельствовать о том, что подорвавшие газопроводы диверсанты использовали Польшу как оперативную базу. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что связывание Польши с этими событиями необоснованно.

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    Семен Александров
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