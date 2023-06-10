В подрыве «Северных потоков» нашли след Польши. Диверсанты использовали страну как базу для подготовки взрывов

WSJ: в Польше допустили причастность польской компании к диверсии на «Северных потоках»

В Германии следователи приступили к изучению улик, которые могут свидетельствовать о том, что подорвавшие газопроводы диверсанты использовали Польшу, соседа по Евросоюзу (ЕС) и союзника по НАТО, как оперативную базу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Также представитель нацбезопасности Польши допустил, что к диверсии на «Северных потоках» может быть причастна какая-либо польская компания.

Польша стала центром логистики и финансирования атак

По данным расследования, Польша являлась центром логистики и финансирования атак. При этом официальные лица Германии отметили отсутствие доказательств причастности польских властей к диверсии на «Северных потоках».

Я не могу исключить, что в этом деле замешана какая-то польская компания или что-то еще Немецкий чиновник, знакомый с ходом расследования

Кроме того, следователи обнаружили на связываемой с терактами яхте «Андромеда» следы взрывчатки и ДНК. Эксперты получили доступ к судну, которое не было вымыто. Также выясняется, почему яхту «Андромеда» арендовало туристическое бюро из «сети украинских подставных компаний», подозреваемых в связях с разведкой Украины.

Экспертам предстоит разобраться, принадлежат ли образцы ДНК некому украинскому военному, которого они идентифицировали ранее.

ЦРУ сообщило о следе Украины в подрывах «Северных потоков»

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США проинформировало власти Бельгии об украинском следе в подрывах «Северных потоков». Уточняется, что через некоторое время после диверсии, в конце сентября 2022 года, военная разведка Бельгии имела информацию от американцев. Речь идет о предполагаемой роли Киева в подрывах.

Издание De Tijd также написало про участие Украины в диверсии. В статье сказано, что Киев, вероятно, замешан «в одной из самых жестоких и опасных атак на европейскую энергетическую инфраструктуру». При этом данные об инцидентах не раскрывались, так как «это могло бы оказать давление на альянс с Украиной».

По данным Washington Post, ЦРУ располагало сведениями о планах Украины по подрыву «Северных потоков». Отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена знала об этом за три месяца до диверсии. План Киева предполагал использование небольшой группы дайверов, которые подчинялись непосредственно командующему Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о непричастности страны к взрывам на «Северных потоках». Глава государства также призывал западные СМИ перед обвинением в участии Киева к атаке на газопроводы предоставить реальные доказательства.

Американский журналист обвинил США в диверсии на газопроводах

В феврале американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обвинил Вашингтон в организации атак на трубопроводы. Согласно его версии, водолазы США под прикрытием маневров НАТО Baltops 22 заложили взрывчатку для организации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Как он утверждал, директор ЦРУ Уильям Бернс инициировал внутри своего ведомства создание рабочей группы, которая занялась планированием диверсии. По словам Сеймура Херша, представители Белого дома и ЦРУ опровергли информацию, что имели какое-либо отношение к взрывам на российских газопроводах, назвав ее ложью и вымыслом.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию, произошли 26 сентября 2022 года. Компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях. Позже сообщалось, что германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.