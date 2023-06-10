На связываемой с терактами на «Северных потоках» яхте найдены следы взрывчатки

WSJ: следователи нашли связываемой с терактами на «Северных потоках» яхте следы взрывчатки

Следователи ФРГ нашли на связываемой с терактами на «Северных потоках» яхте «Андромеда» следы взрывчатки и ДНК. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что в ходе расследования эксперты получили доступ к судну, которое не было вымыто. Теперь им предстоит выяснить, принадлежат ли образцы некому украинскому военному, которого они идентифицировали ранее.

Издание также сообщает, что следователи выясняют, почему яхту «Андромеда» арендовало туристическое бюро из «сети украинских подставных компаний», подозреваемых в связях в разведкой Украины. По информации газеты, его офис, согласно юридическому адресу, находится в Варшаве, однако никаких вывесок, свидетельствующих о его реальном существовании, не было найдено.

Ранее стало известно, что для подрыва «Северного потока-1» и «Северного потока-2» использовалось взрывчатое вещество октоген, которое доставили к трубопроводам на арендованной яхте «Андромеда». Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники. Немецкая сторона уверена в использовании арендованного судная для совершения диверсии.

Также сообщалось, что у следствия ФРГ появилось больше данных, указывающих на причастность Украины к взрывам на «Северных потоках». Следователи в большей степени заняты поиском ответа на вопрос, совершили ли взрывы неподконтрольная властям в Киеве группировка или спецслужбы Украины.