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17:21, 26 мая 2023Мир

В Германии рассказали о веществе для подрыва «Северных потоков»

В Германии рассказали, что для подрыва «Северных потоков» использовалось вещество октоген
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Для подрыва «Северного потока-1» и «Северного потока-2» использовалось взрывчатое вещество октоген, которое доставили к трубопроводам на арендованной яхте «Андромеда». Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Немецкая сторона уверена в использовании арендованного судная для совершения диверсии. Отмечается, что в кабине «Андромеды» были обнаружены следы октогена, который подходит для совершения взрывов под водой. Вещество также легче тротила, что позволяет перемещать его на легких яхтах.

Издание напомнило, что октоген был распространен как на Западе, так и в странах бывшего восточного блока.

Ранее у следствия ФРГ появилось больше данных, указывающих на причастность Украины к взрывам на «Северных потоках». Следователи в большей степени заняты поиском ответа на вопрос, совершили ли взрывы неподконтрольная властям в Киеве группировка или спецслужбы Украины. При этом в Германии считают «крайне маловероятным» сценарий, при котором диверсии были организованы российской стороной.

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Виктория Кондратьева
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